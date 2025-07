Einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2024 geworfen haben die Mitglieder des Tennisclubs Burladingen bei ihrer jüngsten Hauptversammlung im vereinseigenen Tennisheim.

Durchaus erfolgreich war die Sommerrunde 2024: Die Herren 1 wurden Vizemeister, Herren 30 wurden Meister und sind aufgestiegen, Herren 40 wurden ebenfalls Meister und sind in die Oberliga aufgestiegen. Die Herren 55 wurden Vizemeister und die Damen 40 haben ihre Klasse gehalten.

Lesen Sie auch

Sportliche Erfolge beim TC Burladingen

Zu den 11. Tiefental Open gab es im vergangenen Jahr weniger Anmeldungen, dennoch war das Turnier ein erfolgreiches Event. Im Beach Tennis hat Alexander Bailer auch 2024 den Deutschen Meistertitel verteidigt.

Unsere Empfehlung für Sie Tennis Gerrit Brakelmann sorgt für Furore Yannick Voigt dominiert bei den 11. Tiefental Open in Burladingen die Herren-A-Konkurrenz.

In der Winterrunde 2024 wechselten die Herren 1 fast geschlossen in eine Herren 40 Mannschaft, was die Herren 1 und Herren 2 aufrücken ließen. Herren 40 sind aufgestiegen, jedoch stiegen Herren 1 und 2 ab.

Sommerfest, Turnier und Afterwork-Serie stehen an

In den kommenden Wochen stehen einige Veranstaltungen an – unter anderem ein Sommerfest für Familien und Kinder der Ballschule am Samstag, 26. Juli; gefolgt vom 12. Tiefental Open-Turnier vom 1. bis 3. August auf der Anlage im Tiefental. Zudem wird sich der Tennisclub wieder an der Afterwork-Serie der Stadt Burladingen beteiligen.

Unsere Empfehlung für Sie Verein plant TC Burladingen will wieder Jugendmannschaft Bei der Hauptversammlung ging es um die Zukunft, ein Jubiläum und Investitionen.

Kassenwart Sebastian Falk berichtet von einer soliden finanziellen Basis und den Ausgaben aus dem Jahr 2024, welche hauptsächlich für den laufenden Spielbetrieb und Investitionen auf der Anlage angefallen sind.

Markus Maier als Vorsitzender im Amt bestätigt

Die Kooperation mit der Schule wurde erneuert und wird jetzt durch Roland Stockinger betreut, berichtete Jugendwartin Ingrid Pfister. Durch ihn konnten auch weiter Kapazitäten für das Nachwuchstraining geschaffen werden.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Markus Maier einstimmig im Amt bestätigt. Er leitet den Verein seit 20 Jahren. Ebenfalls wiedergewählt und bestätigt wurden Sportwart Michael Pfister und Kassenwart Sebastian Falk.