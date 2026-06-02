Tennisclub Baiersbronn: Trendsportart Padel soll Einzug halten

Der Tennisclub Baiersbronn will mit Unterstützung der Gemeinde den Anbau neuer Sanitär- und Umkleideanlagen verwirklichen. Zudem sollen zwei Padel-Plätze entstehen.
Der Gemeinderat Baiersbronn hat einstimmig beschlossen, den Tennisclub Baiersbronn beim Anbau neuer Sanitär- und Umkleideanlagen am bestehenden Clubheim mit 100.000 Euro zu unterstützen. Zudem soll die von Vereinsseite angeregte Übernahme einer Bankbürgschaft für den Bau von zwei Padel-Tennisplätzen von der Verwaltung positiv geprüft und dem Gremium erneut vorgelegt werden.