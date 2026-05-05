Tennisbezirk S/BB/CW: Jugendmeisterschaften besser angenommen als im Vorjahr

Die Teilnehmerzahlen der Jugendmeisterschaften des Tennisbezirks Stuttgart/Böblingen/Calw sind höher als im Vorjahr.
Mit etwas mehr als 300 Kindern und Jugendlichen waren die wieder früh in der noch jungen Freiluftsaison angesetzten Jugendbezirksmeisterchaften des Tennisbezirks C (Stuttgart/Böblingen/Calw) wieder etwas besser angenommen worden als im Vorjahr. Positiv für die Abwicklung auf den Anlagen der SV Böblingen und des TC Doggenburg sowie in Vorrunden auch beim Cannstatter TC: Das Wetter spielte vorbildlich mit, Wartezeiten wegen Regens warfen die Zeitpläne diesmal nicht durcheinander.