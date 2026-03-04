Tennis: Zverev mit Spaß und guter Laune ins Sunshine Double

Alexander Zverev hat weiter große Ziele, doch so ganz verbissen will er diese nicht mehr verfolgen. Bringt ihm das die notwendige Lockerheit, um es mit Alcaraz und Sinner aufzunehmen?
Indian Wells - Für das Sunshine Double scheint Alexander Zverev in genau der richtigen Stimmung zu sein. "Generell will ich Tennis in diesem Jahr einfach ein bisschen mehr genießen", hatte der 28-Jährige vor dem Start der beiden Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami gesagt. Er hoffe zwar, dass er noch mindestens zehn Jahre seinen ehrgeizigen Zielen nachgehen könne, "aber es geht auch darum, Spaß daran zu haben".