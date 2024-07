1 Alexander Zverev ist in Wimbledon an Taylor Fritz gescheitert. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Alexander Zverev glaubt, dass er trotz seiner Knieverletzung für die Sommerspiele in Paris fit sein kann. Für einen Auftritt in der Heimat dürfte es dagegen nicht reichen.









London - Ein Start von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev in seiner Heimatstadt Hamburg als Vorbereitung auf die Sommerspiele in Paris wird angesichts seiner Knieverletzung unwahrscheinlich. Das ATP-Turnier am Rothenbaum steigt vom 13. bis 21. Juli.