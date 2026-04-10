Tennis: Zverev in Monte-Carlo im Halbfinale

Alexander Zverev zeigt in dieser Saison weiter eine beeindruckende Konstanz. Auch in Monte-Carlo steht er im Halbfinale.
Monte-Carlo - Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo zum dritten Mal in seiner Karriere das Halbfinale erreicht. Der 28-Jährige gewann in seiner Wahlheimat das Viertelfinale gegen den Brasilianer João Fonseca mit 7:5, 6:7 (3:7), 6:3. Im Kampf um den Finaleinzug trifft Zverev nun am Samstag auf den Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner aus Italien oder den Kanadier Felix Auger-Aliassime.