Tennis: Zverev erreicht dritte Runde bei US Open

1 Alexander Zverev gewinnt sein Zweitrundenmatch bei den US Open. Foto: Julia Nikhinson/AP

Anders als zum Auftakt leistet sich Alexander Zverev in der zweiten Runde der US Open keinen Satzverlust. Hart kämpfen muss die deutsche Nummer eins in der Hitze von New York aber dennoch.









Link kopiert



New York - Alexander Zverev hat der Hitze bei den US Open getrotzt und die dritte Runde erreicht. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 bezwang den französischen Außenseiter Alexandre Müller in 2:26 Stunden mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:1. Anders als zum Auftakt gegen Davis-Cup-Teamkollege Maximilian Marterer ersparte sich Zverev bei mehr als 30 Grad beim Grand-Slam-Turnier in New York einen kräftezehrenden vierten Satz. Der 27-Jährige trifft in der Runde der besten 32 nun auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry, der seinen Landsmann Francisco Cerundolo in fünf Sätzen niederrang.