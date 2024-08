Tennis-Wettbewerb bei Olympia: Zverevs Traum vom Olympia-Gold endet bei Hitze

3 Alexander Zverev schien die Hitze von Paris zu schaffen zu machen. Foto: Marcus Brandt/dpa

Alexander Zverev wird ohne Medaille von den Sommerspielen in Frankreich abreisen. Bei hochsommerlichen Temperaturen ist ein Italiener zu stark für ihn.









Link kopiert



Paris - In der Hitze von Paris ist Alexander Zverevs Traum vom erneuten Olympia-Gold geplatzt. Auf den Tag genau drei Jahre nach dem Coup in Tokio scheiterte der beste deutsche Tennisprofi bei hochsommerlichen Temperaturen im Viertelfinale mit 5:7, 5:7 am Italiener Lorenzo Musetti. Nach 2:04 Stunden verwandelte der italienische Wimbledon-Halbfinalist seinen ersten Matchball und zerstörte Zverevs Hoffnung, zum zweiten Mal bei Olympia zu triumphieren.