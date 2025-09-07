Tennis: Vor Trump: Alcaraz dank US-Open-Triumph Nummer eins der Welt

Carlos Alcaraz dominiert das Endspiel der US Open. Jannik Sinner kann seinen Titel nicht verteidigen und verliert Platz eins in der Tennis-Weltrangliste.
New York - Carlos Alcaraz breitete die Arme ganz weit aus und lachte aus vollem Herzen. Mit einem überragenden Auftritt hatte der spanische Tennisstar soeben zum zweiten Mal nach 2022 bei den US Open triumphiert und ist wieder zur Nummer eins der Weltrangliste aufgestiegen. Vor den Augen von US-Präsident Donald Trump gewann der 22-Jährige das Endspiel in New York gegen den italienischen Titelverteidiger Jannik Sinner klar mit 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.