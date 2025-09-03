Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
New York - Seinen Schritt zum Traum-Halbfinale bei den US Open gegen Carlos Alcaraz zelebrierte Tennis-Topstar Novak Djokovic mit einem kleinen Tänzchen zu Ehren seiner Tochter. Dass der Papa auf der Jagd nach dem Grand-Slam-Rekord an ihrem 8. Geburtstag sein Viertelfinale bestritt und ihre Party verpasste, war bei der daheim gebliebenen Tara nicht gut angekommen.