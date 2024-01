2 Alexander Zverev setzte sich beim United Cup gegen Stefanos Tsitsipas durch. Foto: Mark Baker/AP/dpa

Auf Alexander Zverev ist beim United Cup weiter Verlass. Der Olympiasieger gewinnt auch sein drittes Einzel in Sydney. Danach sorgt er mit Laura Siegemund für Deutschlands Viertelfinalerfolg.









Link kopiert



Sydney - Angeführt von einem starken Alexander Zverev hat das deutsche Tennis-Team beim United Cup das Halbfinale erreicht. Zverev und Co. gewannen in Sydney gegen Griechenland mit 2:1 und treffen nun an diesem Samstag (7.30 Uhr) auf Gastgeber Australien.