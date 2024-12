Tennis und Kinderrechte: Arbeit des TC Dettingen stößt deutschlandweit auf Interesse

Seit mehr als 20 Jahren ist die Umsetzung der Kinderrechte ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Vereinsarbeit im TC Dettingen. Dabei spiele das Recht auf Beteiligung die zentrale Rolle und beeinflusse die Realisierung weiterer Kinderrechte, wie dem Recht auf Teilhabe für alle Kinder, dem Recht auf Spiel und Freizeit, dem Recht auf Bildung, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Regelmäßig wird der Jugendausschuss im TC für sein soziales Engagement ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr gab es Auszeichnungen durch den Württembergischen Landessportbund, einen Stern des Sports und den Akademiepreis der Michaelisakademie in der Evangelischen Akademie Bad Boll.

Lesen Sie auch

Vereinstrainer und Coach Frercks Hartwig wird, auch für die über die Grundlinie des Tennisplatzes hinausgehende Unterstützung des Jugendausschuss, im Januar 2025 vom Deutschen Tennnisbund in München zum Vereinstrainer des Jahres 2024 ausgezeichnet.

Teilnahme an Tagungsworkshop

„Daran wird das deutschlandweite Interesse an der Vereinsarbeit des TC Dettingen deutlich“, schreibt der Verein. Das führte in diesem Jahr dazu, dass auch die Deutsche Sporthochschule Köln (DSHS) den Tennisclub aus dem Horber Stadtteil in den Blick genommen hat. Im November nahmen Jugendleiterin Stefanie Hellstern und Frercks Hartwig an einem zweitägigen Tagungsworkshop der DSHS und der Ruhruniversität Bochum zu den Ergebnissen des Forschungsprojekts „Demokratiebildung in Sportvereinen“ teil. In die Studie eingeflossen sind Interviews mit Kindern und Funktionären des TC Dettingen, die im Sommer in Dettingen erstellt wurden.

Bericht auf Fachkonferenz

Anfang Dezember konnte Hartwig bei der Fachkonferenz „Let’s play! Child & Youth Sports Summit: Role of Play & Competition“ der Deutschen Sportjugend (DSJ) über die „Umsetzung der Kinderrechte im Sportverein“ im TC Dettingen in einem Workshop berichten. In der Veranstaltung im Haus des Deutschen Sports in Frankfurt am Main, mit internationalen Experten, Wissenschaftlern und Vertretern zahlreicher Sportverbände waren die Bedürfnisse und Rechte von Kindern im Sport, in Vereinsentwicklung, Training und Wettkampf in der Sportpraxis zwei Tage lang Thema von Vorträgen und Workshops.

Der Verein ziehe nach eigenen Angaben aus der Teilnahme an solchen Veranstaltungen weitere Ideen und vor allem Motivation für die weiterhin konsequente Weiterentwicklung des Beteiligungsmodells.