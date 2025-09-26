Tennis-Turnier in Peking: Zverev schafft ersten Sieg nach US-Open-Aus

Nach dem Aus bei den US Open und den Niederlagen beim Laver Cup startet Zverev in Peking erfolgreich. Erst als er das Match entscheiden kann, wackelt der beste deutsche Tennisprofi beim Aufschlag.
Peking - Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Peking sein erster Sieg nach dem überraschend frühen Ausscheiden bei den US Open gelungen. Der beste deutsche Tennisprofi setzte sich in seinem Auftaktmatch souverän mit 6:4, 6:3 gegen den Italiener Lorenzo Sonego durch und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort trifft der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg auf den Franzosen Corentin Moutet.