Tennis-Turnier in Peking: Mit Schmerzen: Zverev erreicht mühevoll das Viertelfinale

Zverev schimpft und wackelt. Ein starker Gegner stellt ihn vor Probleme, doch der deutsche Tennisstar übersteht die Herausforderung. Anschließend berichtet er einmal mehr von körperlichen Qualen.
Peking - Trotz Schmerzen am Rücken und körperlicher Probleme hat Alexander Zverev beim ATP-Tennisturnier in Peking den nächsten Rückschlag knapp vermieden. Mit erheblicher Mühe rang der Hamburger im Achtelfinale den starken Franzosen Corentin Moutet mit 7:5, 3:6, 6:3 nieder. Nach 2:38 Stunden machte der Weltranglisten-Dritte ein reizvolles Viertelfinale gegen seinen langjährigen russischen Rivalen Daniil Medwedew perfekt.