Tennis: Trump als Gast: Verschärfte Kontrollen bei US Open

Im Gegensatz zu den bisherigen Turniertagen gab es neben der Kontrolle am Eingang zur Anlage einen weiteren Check vor dem Arthur Ashe Stadium, in dem zum Finale zwischen dem Italiener Jannik Sinner und dem Spanier Carlos Alcaraz knapp 24.000 Zuschauer erwartet werden. Auch Medienvertreter wurden von Sicherheitsbeamten kontrolliert, Taschen wurden intensiv und deutlich genauer untersucht als zuvor.