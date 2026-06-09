2025 gewinnt Tennisspielerin Tatjana Maria sensationell in London. Dennoch muss sie diesmal zunächst durch die Qualifikation und demonstriert erneut ihre Klasse auf Rasen.
London - Ein Jahr nach ihrem Titel-Coup ist Tennisspielerin Tatjana Maria erfolgreich ins Rasenturnier im Londoner Queen's Club gestartet. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau bewies beim 6:3, 6:3 gegen die Griechin Maria Sakkari einmal mehr ihre Qualitäten auf Rasen. Nach 1:25 Stunden machte Maria den Erfolg gegen die frühere Weltranglisten-Dritte perfekt.