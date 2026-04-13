Tennis: Tennisprofi Hanfmann in München früh raus - Struff erkrankt

Die ersten beiden deutschen Tennisprofis schaffen es in München nicht in Runde zwei - einer von ihnen tritt erst gar nicht an. Nun sollen es andere richten, allen voran der Topfavorit.

München - Der erste Tag des Tennisturniers von München ist ohne deutschen Erfolg zu Ende gegangen. Yannick Hanfmann unterlag dem belgischen Talent Alexander Blockx mit 6:7 (2:7), 2:6. Bei dem ATP-Sandplatzevent hatte Routinier Jan-Lennard Struff zuvor seine Erstrundenpartie gegen Francisco Cerundolo aus Argentinien erkrankt absagen müssen. Am Dienstag greift Vorjahressieger und Favorit Alexander Zverev als einer von fünf deutschen Profis in das Turniergeschehen bei den BMW Open ein.

Der 34 Jahre alte Hanfmann hatte gegen den 13 Jahre jüngeren Belgier im ersten Satz gut mitgehalten; beide Spieler gaben kein Aufschlagspiel ab, erst im Tiebreak war Blockx dann stärker. Im zweiten Durchgang kassierte der Tennisprofi aus Weinheim schon früh das Break. Danach fand er kein Mittel gegen den aufschlagstarken Blockx und verlor nach knapp eineinhalb Stunden.

Erkrankung stoppt Ex-Champion Struff

Struff wollte nach einer bislang mauen Saison in München zur Form finden - auf dem Gelände am Aumeisterweg hatte er schließlich 2024 sein bislang einziges Turnier auf der ATP-Tour gewinnen können. Doch wenige Stunden vor dem ersten Aufschlag gegen Cerundolo sagte er ab. Der Argentinier bezwang dafür den als Lucky Loser nachgerückten Inder Sumit Nagal klar mit 6:2, 6:2.

Der an Nummer zwei gesetzte Vorjahresfinalist Ben Shelton aus den USA hatte derweil gegen seinen Landsmann Emilio Nava mehr Mühe, ehe ihm ein 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 gelang. Der an Position sieben gesetzte Franzose Arthur Rinderknech bezwang den Amerikaner Alex Michelsen mit 6:3, 6:3.

Deutsches Quintett um Zverev am Dienstag gefordert

Bei dem ATP-500-Turnier muss der Weltranglistenzweite Zverev am Dienstag in der ersten Runde gegen den Serben Miomir Kecmanovic ran - gegen diesen hatte er jüngst beim Turnier im mexikanischen Badeort Acapulco im Achtelfinale überraschend verloren. Diego Dedura (Berlin) trifft auf den Italiener Flavio Cobolli, Justin Engel (Nürnberg) auf Vit Kopriva aus Tschechien. Der Münchner Marko Topp bekommt es mit Zizou Bergs aus Belgien zu tun, Daniel Altmaier (Kempen) spielt gegen den Kroaten Marin Cilic .