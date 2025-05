Für die Herren 40 des TC Rottweil geht es an diesem Wochenende los. Mit einem Heimspiel gegen den TC Bad Ems starten die Tenniscracks in die Regionalliga Südwest.

Auch TCR-Vorstand Christian Pfau möchte den positiven Schwung aus der Saisoneröffnung vergangenes Wochenende in die Saison mitnehmen. Die Anzahl an Mannschaften kann sich sehen lassen.

Acht Jugendteams am Start

Besonders erfreulich, schickt der Verein gleich acht Jugendteams ins Rennen und ist in allen Altersklassen, männlich, wie weiblich, vertreten, spricht das natürlich für die gute Jugendarbeit im Club, insbesondere durch das Trainerteam um Alex Götz. Die Förderung junger Talente ist weiterhin ein zentrales Anliegen des TCR. Die Jugendlichen entwickeln sich hervorragend – jetzt sollen sie im Wettkampf Selbstvertrauen sammeln.

Lesen Sie auch

Bei den Aktiven werden wie gehabt zwei Herrenteams und eine Damenmannschaft den Schläger für den TCR schwingen. Abgerundet wird das Mannschaftsangebot um sechs Seniorenmannschaften, Herren 40, 60, 65 und 3 mal Herren 70. Regionalliga Südwest Herren 40. TC Rottweil – TC Bad Ems (Samstag, 13 Uhr). Terminlich startet die Verbandsrunde bereits im Mai mit diversen Spielen, da Pfingsten dieses Jahr recht spät ist. Den Auftaktkracher bieten die Herren 40 in der Regionalliga Südwest gegen den TC Bad Ems mit dem Heimspiel am Samstag, 3. Mai.

Kracher zum Auftakt

Das Team um Mannschaftsführer Sven Mayer ist 2024 in die höchste deutsche Spielklasse bei den Ü40-Jährigen aufgestiegen und versucht dieses Jahr diese Klasse zu halten. Der Saisonstart der Herren 40 des TC Blau-Weiß Rottweil könnte dabei kaum anspruchsvoller sein: Gleich zum Auftakt empfangen die Rottweiler auf heimischer Anlage das Team aus Bad Ems – dem absoluten Hochkaräter der Regionalliga Südwest.

TC Bad Ems hochkarätig besetzt

Die Gäste aus Rheinland-Pfalz reisen mit einer beeindruckenden Meldeliste an, auf der sich zahlreiche ehemalige ATP-Spitzenspieler befinden. Namen wie Nicolas Mahut (ehemaliger Weltranglistenerster im Doppel), Joachim Johansson, Lukáš Rosol, Andreas Seppi, Ivo Karlović und Lukasz Kubot bringen nicht nur enorme Erfahrung, sondern auch internationales Niveau auf den Platz. Zudem verstärkt Alexander Waske, ehemaliger deutscher Davis-Cup-Spieler, das Team von Bad Ems. Waske erreichte in seiner aktiven Karriere Platz 89 der ATP-Einzel – und Platz 16 der Doppel-Weltrangliste und war bekannt für seine aggressive Spielweise und seine Erfolge im Doppel.

Zahlreiche Hochkaräter

Zudem werde „ein ehemaliger French Open Champion und zwei ehemalige Top 50 ATP Spieler nach Rottweil kommen, und selbstverständlich wollen sie auch Doppel spielen“, so die letzten aktuellen Infos aus Bad Ems.

Härtetest

Die Rottweiler wissen also: Dieses Spiel wird ein echter Härtetest. „Bad Ems ist mit Sicherheit der Topfavorit in der Liga, die werden die Gruppe mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wieder gewinnen und anschließend um die deutsche Meisterschaft spielen. Wir haben demzufolge nichts zu verlieren, freuen uns auf die Aufgabe und können befreit aufspielen“, so die Aussichten von Mannschaftsführer Sven Mayer.

Für die Zuschauer verspricht das Duell hochklassiges Tennis – möglicherweise sogar mit prominenten Gesichtern aus der früheren ATP-Tour. Die Herren 40 des TC Blau-Weiß setzen auf ihre Heimstärke, den Zusammenhalt im Team und die Unterstützung der Fans, um dem Favoriten Paroli zu bieten.

Bewährte Besetzung

Die TCR-Herren 40 spielen in der altbewährten Besetzung, konnten mit Sebastian Schaller noch einen starken Neuzugang gewinnen. Der Kader umfasst insgesamt 8 Mann. Die Aufstellung ist aufgrund diverser Ranglistenplatzierungen in der deutschen Rangliste etwas durcheinandergewürfelt, Kader der Reihenfolge nach: Markus Jauch, Martin Mayer, Sven Mayer, Stephan Pfau, Boris Bräunlin, Philipp Laiple, Sebastian Schaller, Niko Thömmes.