Tennis TC Rottweil: Erster Sieg im Visier der TCR-Herren 40

An diesem Wochenende greifen verschiedene Teams des TC Rottweil in den Spielbetrieb ein. Die Damen I haben am Sonntag ein Heimspiel. Bereits am Samstag wollen die Herren 40 in der Regionalliga Südwest auf eigener Anlage gegen den TC Schmelz aus dem Saarland punkten.

Die Chancen stehen nicht schlecht. Zudem greifen nun auch weitere Teams des TC Blau-Weiß in die Saison ein. Regionalliga Südwest Herren 40. TC Rottweil – TC Schmelz (Samstag, 13 Uhr). Beide Teams haben ihre ersten Begegnungen verloren und wollen nun punkten. Ein spannendes Duell um die ersten Zähler der Saison ist zu erwarten.

Schmelz hat vergangene Woche 3:6 verloren in Güglingen, ein Team welches ebenfalls wie die TCR-Herren 40 eine ausgeglichene Mannschaft ausweist und ihre Stärken vor allem in den Doppelpaarungen hat. „Der TC Schmelz ist genauso wie wir aufgestiegen (Nord-West-Liga), wir haben nun die Möglichkeit unseren ersten Saisonsieg einzufahren“, so die Einschätzung von Mannschaftsführer Sven Mayer.

Der Kader ist unverändert zur Vorwoche: Markus Jauch, Martin Mayer, Sven Mayer, Stephan Pfau, Boris Bräunlin, Philipp Laiple, Sebastian Schaller und Niko Thömmes HERREN 60 Die Herren 60 des TC BW Rottweil starten in die Sommer-Saison 2025 mit einem Auswärtsspiel gegen den TC Besigheim. Die Partie in der Württembergstaffel findet am Samstag, 10. Mai, um 14 Uhr statt. Nach einer erfolgreichen Winterrunde (3. Platz in der Staffelliga) strebt das Team um Mannschaftsführer Konrad Bantle einen positiven Auftakt in die Sommersaison an. DAMENTC Rottweil I – TC Melchingen I (Sonntag, 10 Uhr). „Wie jedes Jahr starten wir motiviert und mit einem tollen Teamgeist, wodurch ein Aufstieg möglich sein könnte,“ so die zuversichtliche Prognose von Katharina Irion, Mannschaftsführerin der TCR-Damen. Im ersten Spiel stehen im Kader: Sabine Spreng, Helen Großhans, Martina Weinmann, Katharina Irion und Timea Müller (Neuzugang im Team). Weitere Gegner sind Tailfingen, Gomaringen, und Mössingen BEZIRKSOBERLIGA HERRENTC Rottweil I – TC Ostdorf (Sonntag, 10 Uhr). Das Team um Mannschaftsführer Andy Sauter spielt in der gleichen Formation wie in der Vorsaison. Die erfahrene Mannschaft wird versuchen gegen Ostdorf einen Sieg einzufahren, insbesondere in den vorderen Positionen ist der Gast allerdings stark einzuschätzen. Die Bezirksoberliga ist eine ausgeglichene Gruppe in der die TCR-Mannschaft einen Platz im Mittelfeld anvisiert BEZIRKSKLASSE II HERRENTC Seitingen Oberflacht – TC Rottweil II (Sonntag, 10 Uhr). Die junge Mannschaft um Mannschaftsführer Noah Villinger möchte weitere Erfahrung im Bereich der Aktiven sammeln, hofft dabei auf einen erfolgreichen Saisoneinstand, auch wenn man überwiegend auf routinierte Gegner trifft. Weitere Kontrahenten des TCR II sind Schwenningen und Weilheim, zudem freut man sich auf das Derby gegen Deißlingen-Lauffen. yr