Beim schweizerischen Tennis-Höhepunkt in Basel ist mit Stan Wawrinka ein Schweizer weiterhin im Rennen. Der Romand hat sein Auftaktspiel bei den Swiss Indoors in zwei Sätzen gewonnen.
Wawrinka ließ sich in der Basler St. Jakobshalle feiern, nachdem er in seiner Startpartie ein Ausrufezeichen gesetzt hatte. Der 40-jährige Altmeister sorgte mit seinem 6:1, 7:6-Erfolg über den Serben Miomir Kecmanovic dafür, dass in der zweiten Runde der Swiss Indoors doch noch ein Schweizer vertreten ist. Dort trifft er am Donnerstag auf den Norweger Casper Ruud, die Nummer vier bei den Swiss Indoors 2025.