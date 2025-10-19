Es ist ein zähes Jahr für Tennisprofi Alexander Zverev. Die Kritik von Boris Becker nervt ihn obendrein. Auf die jüngsten Aussagen des 57-Jährigen reagiert er bissig.
Berlin - Deutschlands Topstar Alexander Zverev hat bissig auf die neuerliche Kritik von Tennis-Legende Boris Becker reagiert. "Ich glaube, dass er sich relativ wenig Sorgen um mich macht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass er so ein bisschen nach Aufmerksamkeit sucht und die bekommt er über mich", sagte der 28-Jährige im Interview der "Bild am Sonntag". "Das ist leider so. Aber das ist mir inzwischen latte."