Tennis: Struff überrascht mit Drittrunden-Einzug bei den US Open

Jan-Lennard Struff musste bei den US Open in die Qualifikation, um es überhaupt ins Hauptfeld zu schaffen. Nun feiert der 35-Jährige seinen größten Sieg in diesem Jahr.
New York - Dank eines Überraschungscoups in einem hart umkämpften Fünf-Satz-Match spielt Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff bei den US Open um den Einzug ins Achtelfinale. Der 35 Jahre alte Sauerländer entnervte in der zweiten Runde den favorisierten Dänen Holger Rune und triumphierte nach einem Auf und Ab mit 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5. Nach 3:25 Stunden entschied der Warsteiner die Partie für sich.