Tennis: Struff scheidet bei US Open gegen Djokovic aus

Das hatte sich Jan-Lennard Struff anders vorgestellt. In seinem bisher größten Match bei den US Open will er Novak Djokovic fordern, bleibt aber chancenlos. Das Turnier war für ihn dennoch ein Erfolg.
New York - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open die erhoffte Sensation gegen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic klar verpasst und ist im Achtelfinale ausgeschieden. Der Qualifikant musste sich gegen den Favoriten aus Serbien mit 3:6, 3:6, 2:6 geschlagen geben und wartet weiter auf sein erstes Viertelfinale bei einem der vier wichtigsten Turniere. Nach nur 1:49 Stunden war Struffs Auftritt vor rund 24.000 Zuschauern im Arthur Ashe Stadium beendet.