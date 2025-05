Einen 4:2-Sieg zum Auftakt schaffte dagegen in der Oberligastaffel das Herren 50-Team des TC Bildechingen in Ditzingen.

Regionalliga Südwest

Für die Baiersbronner Punkte im Einzel sorgten Dirk Ziegler (3) und Torsten Kern (5) sowie das gewonnene Doppel Thomas Seegis und Dirk Ziegler an Position ein. Da aber Didi Haug trotz Matchball das Spiel verloren geben musste, und Hans-Peter Fischer sein Einzel ebenfalls erst im dritten Satz verlor, war am Ende deutlich mehr drin, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Am kommenden Spieltag geht es zum TTC Würm nach Pforzheim, wo sich die Murgtäler durchaus was ausrechnen.

Verbandsliga

Das Herren 30-Team des TC Eutingen ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Am Ende stand ein verdientes 3:6 gegen den TC Boll.

Nach den Einzeln lagen die Eutinger bereits mit 2:4 im Hintertreffen. Sebastian Walz (2) und Tobias Teufel (3) konnten dabei ihre Spiele gewinnen. Etwas unglücklich verlor hingegen Marius Weinhardt seine Partie.

Somit hätten die Eutinger alle drei Doppel für sich entscheiden müssen. Das gelang jedoch nicht. Nur das Doppel Florian und Marius Weinhardt waren hierbei erfolgreich.

Einen wahren Krimi erlebte das Herren 40-Team der SPG Tonbach/Seewald in seinem Auftaktmatch in Frickenhausen. Am Ende stand eine unglückliche 4:5-Niederlage.

Nach den Einzeln stand es völlig ausgeglichen 3:3. Jürg Möhrle (1), Florian Breinlinger (5) und Jochen Marx (6) konnten dabei die Punkte für die Gäste holen.

Im Doppel sorgten Christoph Müller und Florian Breinlinger für den vierten Punkt. Da aber das Einser Doppel Arne Palm und Andy Finkbeiner ihr Spiel knapp verlor und auch das Zweier Doppel an die Gastgeber ging, stand unterm Strich eine unglückliche 4:5-Niederlage.

Württembergstaffel

Dagegen hat das Herren 30-Team des TV Glatt sein erstes Verbandsspiel erfolgreich absolviert mit 4:2. Sören und Thomas Hellstern sowie Tobias Schuhmacher brachten die Glatter gegen den TSV Birkach nach den Einzeln bereits mit 3:1 Punkten in Führung. Für den entscheidenden vierten Punkt sorgten schlussendlich Sören und Thomas Hellstern im Doppel.

Oberligastaffel

Einen 4:2-Sieg zum Saisonauftakt konnte auch das Herren 50-Team des TC Bildechingen in seiner Auswärtspartie in Ditzingen feiern.

Markus Gramer, Roger Nauer und Harald Elsässer im Einzel sowie Markus Gramer und Harald Elsässer im Doppel, waren dabei für die Gäste aus Bildechingen erfolgreich.

Verbandsstaffel

Nicht wie gewünscht sind die beiden Damen 30-Teams des TC Eutingen und der SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach in die Freiluftsaison gestartet. Der TC Eutingen unterlag in Mössingen mit 0:6, und nur Simone Seefried aus Baiersbronn schnupperte dabei an einem Einzelerfolg. Am Ende unterlag auch sie im Match-Tiebreak.

Deutlich knapper war die 2:4-Niederlage der SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach beim Auftaktspiel in Nagold. Die Siege von Sabrina Zimmer im Einzel und gemeinsam im Doppel zusammen mit Silke Radtke im Doppel reichten aber nicht aus, um die Partie für die Murttälerinnen zu entscheiden. Bitter waren die Dreisatzniederlagen von Sandra Gawenat und Silke Radtke im Einzel.

Klarer Fehlstart

Einen Fehlstart legten die beiden Teams der SPG Baiersbronn/Klosterrreichenbach sowie des TC Seewald bei den Herren 40 in ihrer Liga hin. Die Murgtäler unterlagen zu Hause gegen den TC Dotternhausen mit 0:6 und gewannen dabei gerade einmal zwei Sätze.

Noch weniger hatten die Seewälder bei ihrem Auftaktspiel in Pliezhausen auszurichten. Auch hier stand am Ende eine 0:6-Niederlage ohne einen einzigen Satzgewinn.

Dagegen darf der Saisonstart des Damen 40-Teams des TC Bildechingen als geglückt bezeichnet werden. Diese gewannen zu Hause gegen den TC Rottenburg deutlich mit 5:1 Punkten. Bis auf Nadine Steckeler im Einzel konnten alle anderen Partien gewonnen werden.

Bezirksoberliga

Im ersten Spiel standen sich im Herren 40-Wettbewerb die SPG Cresbach/Lützenhardt/Salzstetten und die SPG Betzweiler/Dornhan gegenüber. Eine enge Begegnung zeichnete sich schon nach den Einzeln ab, die 3:3 endeten: Am Ende konnten sich die Gastgeber knapp durchsetzen dank der Doppelerfolge von Stefan Blum/ Joachim Schweizer sowie Stefan Störzer/Sascha Schleeh mit 5:4.

Unterschiedlicher hätte der Rundenauftakt für die beiden Vertreter aus der Region bei den Herren 50er nicht sein können. Der TC Horb unterlag in Lustnau mit 1:8, und nur Ulrich Schwarzwälder konnte dabei sein Einzel für sich entscheiden.

Dagegen darf der Saisonstart der SPG Baiersbronn/ Klosterreichenbach als geglückt bezeichnet werden. Diese gewannen beim TC Onstmettingen mit 8:1, und dabei konnte nur Axel Hinker sein Einzel nicht für sich entscheiden.

Es reicht nicht ganz

Knapp am ersten Verbandsspielerfolg vorbeigeschrammt ist das Herren 60-Team des TEV Renfrizhausen/Mühlheim im Heimspiel gegen den TC Hechingen 2.

Die beiden Einzelerfolge von Roland Alber (1) und Wener Hepting (6) und die Doppelerfolge von Roland Alber/ Karl-Eugen Becker und Simon Potucek/Gerhard Gäckle reichten nicht ganz aus, um die 4:5 Niederlage zu verhindern.

Auch das Damen-Team des TC Empfingen verlor in Neustetten am Ende deutlich mit 2:7. Hannah Sauter konnte dabei sowohl ihr Einzel als auch das Doppel mit Selina Seel gewinnen.

Bezirksliga

Mit einem Sieg ist das Herren Team der SPG Baiersbroinn/Klosterreichenbach in die Saison bei seinem Auswärtsauftrit in Neufra gestartet. Im Einzel konnten Peer Erhardt (3), Stefan Arnold (4), Raphael Koch (5) sowie Marcus Gaiser (6) ihre Einzel gewinnen.

Dank der Doppelerfolge von Max Günter/ Raphael Koch sowie Peer Erhardt/ Stefan Arnodl stand am Ende ein 6:3-Erfolg.