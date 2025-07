Die Herren 30 des TC Eutingen sind durch die deutliche 2:7-Auswärtsniederlage in Nusplingen aus der Verbandsliga abgestiegen.

In der Tennis-Sommerrunde sind die Entscheidungen am vergangenen Wochenende gefallen.

Württembergstaffel

Die Damen des TC Nordstetten sicherten sich Tabellenplatz zwei durch einen hauchdünnen 3:3/7:6/65:54-Erfolg gegen die Gäste aus Münsingen. Marcella und Elena Häupl gewannen ihre Einzel und sorgten auch zusammen im Doppel für den so wichtigen Punkt.

Lesen Sie auch

Verbandsstaffel

Die Herren 30 des TC Eutingen sind durch die deutliche 2:7-Auswärtsniederlage in Nusplingen aus der Verbandsliga abgestiegen. Nur mit einem Sieg hätte die Mannschaft von Marius Weinhardt den Abstieg verhindern können. Dieser war aber beim Tabellenzweiten illusorisch. Nur Sebastian Walz (2) konnte sein Einzel für sich entscheiden. Tobias Teufel (2) verlor unglücklich in drei Sätzen.

Nur dem Sieger reicht’s

Für Spannung war auch in der abschließenden Partie zwischen der SPG Seewald/Tonbach und dem TC G.W.Köngen gesorgt. Nur der Sieger würde sich den Ligaerhalt sichern. Nach den Einzeln stand es völlig ausgeglichen 3:3.

Jörg Möhrle, Christoph Müller und Florian Breilinger gewannen dabei ihre Einzel für die Gastgeber. Im Doppel zeigten sich die Gastgeber als das stärkere Team und sicherten sich dank der Erfolge von Jörg Möhrle/Andy Finkbeiner sowie Christoph Müller/Florian Breinlinger den Klassenerhalt.

Oberligastaffel

Auch die Herren 40 des TC Pfalzgrafenweiler konnten den Abstieg nicht verhindern. In Ehningen verlor die Mannschaft von Markus Funk etwas unglücklich mit 2:4. Nur mit dem umgekehrten Ergebnis hätten sich die Weilemer am letzten Spieltag gerettet. Dieser war möglich, aber Matthias David im Einzel und Frank Huss/Gabriel Mohrs im Doppel verloren im dritten Satz ihre Spiele.

Darum ist der Titel keine Überraschung

Die Meisterschaft des Herren 50er-Teams des TC Bildechingen ist keine Überraschung. In der letzten Saisonpartie in Kupferzell war es beim deutlichen 6:0-Erfolg aber zumindest in den Einzeln deutlich knapper als es auf den ersten Moment erscheint.

Marcus Gramer (1) und Harald Elsässer (4) mussten dabei bei ihren knappen Dreisatzerfolgen Schwerstarbeit verrichten. Sascha Thurau und Roger Nauer gewannen sowohl ihre Einzel als auch im Doppel sehr souverän.

Abstieg vermieden

Die Herren 60 der SPG Seewald/Tonbach haben trotz der 2:4-Auswärtsniederlage in Weinstadt-Endersbach den Abstieg vermeiden können. Von vier Match-Tiebreaks gewannen die Gäste zwei. Lothar Radke (1) im Einzel und Otto Finkbeiner/Klaus Wolf im Doppel sorgten für die Punkte im Lager der Gäste.

Verbandsstaffel

Die Damen 30 der SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach und des TC Eutingen beendeten die Saison in der Verbandsstaffel auf Tabellenplatz zwei und drei.

Die Murgtällerinnen der SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach gewannen ihr letztes Saisonspiel in Ohmenhausen mit 5:1. Nur Sandra Vinski (2) musste die Überlegenheit ihrer Gegnerin an diesem Tag anerkennen.

Versöhnlicher Rundenabschluss

Der TC Eutingen gewann sein Heimspiel gegen die TG Bisingen mit 4:2. Sandra Bielefeld, Bianca Werner und Marina Müller im Einzel sowie Kathrin Graf/Marina Müller sorgten mit ihren Siegen für einen versöhnlichen Rundenabschluss.

In einem wahren Herzschlagfinale haben sich die Damen 40 des TC Bildechingen die Meisterschaft gesichert. Grundlage war der knappe Auswärtserfolg in Neuffen. Beide Mannschaften hatten am Ende drei Partien für sich entscheiden können. Den Gästen aus Bildechingen reichte ein mehr gewonnener Satz, um letztlich als Sieger hervorzugehen.

Petra Sturm (1) und Conny Schäfer (4) gewannen dabei sowohl ihre Einzel als auch gemeinsam zusammen ihr Doppel. Dank des einen gewonnen Satzes von Sybille Rebmann (2) in ihrem Einzel reichte es am Ende für die Gäste aus Bildechingen.

Dank der etwas überraschenden Niederlage des Hauptkonkurrenten TC Degerloch in Lautlingen entschied am Ende die Match-Bilanz zugunsten des TC Bildechingen.

5:1 zum Abschluss

Im Herren 40er-Wettbewerb beendete der TC Seewald die Saison als guter Tabellenzweiter. Zum Saisonkehraus gewannen die Seewälder zu Hause gegen Ostelsheim mit 5:1. Nur Marcus Müller (4) musste sich dabei im Einzel geschlagen geben.

Der Nichtabstieg des Ligakonkurrenten TC Hochdorf stand bereits vor der letzten Partie fest. In Dotternhausen beim Tabellennachbarn war beim 0:6 nichts zu holen.

Für die SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach, den dritten im Bunde, stand der Abstieg schon vor der letzten Saisonpartie fest. Zu Hause schlugen sich die Murgtäler bei der 2:4-Niederlage gegen Pliezhausen den Meister sehr achtbar.

Abschied mit Wucht

Auch für die Herren 65 der SPG Seewald/Tonbach verabschiedete sich aus der Saison mit einem deutlichen 6:0-Auswärtserfolg in Renningen. Die Mannschaft um Mannschaftsführer Bernd Fahrner schließt die Saison damit als Tabellenzweiter ab.

Bezirksoberliga

Auch die Niederlage im letzten Saisonspiel der Herren 40 der SPG Cresbach/Lützenhardt/Salzstetten in Wurmlingen (3:6) änderte nichts mehr an der Tatsache, dass deren Meisterschaft bereits vor dem letzten Rundenspiel feststand.

Die SPG Betzweiler/Dornhan, die am letzten Spieltag nicht im Einsatz war, muss absteigen. Grund hierfür war der deutliche Sieg des Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, des TV Kirchentellinsfurt in Tübingen.

Die Herren 50 der SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach haben sich mit einem knappen 6:3-Erfolg im Spiel gegen den TC Lustnau die Meisterschaft gesichert. Im direkten Duell um den Titel führten die Gastgeber nach den Einzeln mit 4:2 Punkten.

So hat’s mit dem Titel geklappt

Christoph Möhrlen, Andreas Kern, Andreas Günter und Tobias Sturhahn (im Match-Tiebreak) gewannen dabei ihre Einzel. Diese vier gewannen auch in dieser Reihenfolge ihre Doppel und machten damit gegen einen guten Gegner aus Lustnau die Meisterschaft perfekt.

Die Herren 60 des TEV Renfrizhausen/Mühlheim fügten in ihrem letzten Saisonspiel dem bereits als Meister feststehenden TC Tübingen 2 (5:4) die einzige Saisonniederlage bei. In einer ganz engen Partie stand es nach den Einzeln 3:3.

Die beiden Doppelerfolge der Gastgeber in der Besetzung Roland Alber/Peter Herr sowie Gerhard Amon/Ingo Lörcher sorgten für den 5:4-Heimerfolg. Die Gastgeber beendeten die Saison damit mit der Bilanz von 4:2 Siegen auf dem zweiten Tabellenplatz.

Bezirksliga

Das Herren-Team des TC Dettingen/Glatt hat sich trotz einer deutlichen 0:9-Heimniederlage gegen die Gäste aus Neufra den Ligaverbleib gesichert. Die ersatzgeschwächten Gastgeber traten nur mit fünf Mann gegen das Team aus Neufra an, das am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft kämpfte. Durch den 9:0-Auswärtserfolg sicherte sich das Gästeteam die Meisterschaft.

Unsere Empfehlung für Sie Tennisturnier in Bildechingen Warum es für die Qualifikation doch einige Absagen gab Der AHG Cup in Bildechingen startete mit der Quali. Für die 16 Partien waren einige Spielerinnen nachgerückt, da es überraschende Absagen gab.

Das stark verjüngte Herrenteam des TC Bildechingen verlor auch seine letzte Saisonpartie in Spaichingen deutlich mit 0:9 und konnte damit den Abstieg nicht verhindern

TEV Renfrizhausen/Mühlheim zufrieden

Die Herren des TEV Renfrizhausen/Mühlheim beendeten die Saison mit einem 6:3-Heimerfolg gegen Neustetten und schließen die Saison als guter Tabellendritter ab.

Im Damen-Wettbewerb sicherte sich die SPG Cresbach/Lützenhardt/Salzstetten mit ihrem fünften Sieg im fünften Spiel zu Hause gegen die Gäste aus Ammerbuch/Wurmlingen (7:2) die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirsoberliga.

In den Einzeln läuft’s

Bis auf die verletzungsbedingte Aufgabe von Jenny Dieterle konnten die Gastgeberinnen alle Einzel gewinnen. Am Ende stand ein deutlicher 7:2-Erfolg. Trotz einer etwas unglücklichen 4:5-Auswärtsniederlage in Rangendingen/Trillfingen sicherten sich Ligakonkurrent TC Eutingen den dritten Schlussrang.

Gleich dahinter rangiert das Damenteam des TC Dettingen/Glatt 2 auf Tabellenplatz vier, das ihr Heimspiel gegen das bereits als Absteiger feststehenden TC Bildechingen mit 7:2 gewann.

Das Damenteam des TC Dettingen/Glatt 1 beendete ihre Saison mit einem hauchdünnen Auswärtserfolg in Lautlingen. Dank zweier gewonnenen Doppel holten sich die Gäste am Ende den Sieg mit 5:4 Punkten und beendeten die Saison auf Tabellenplatz zwei.