In der Verbandsstaffel war das Aufeinandertreffen bei den Damen 30 zwischen dem TC Eutingen und der SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach ein echter Krimi.

Bei den Tenniscracks stehen die Entscheidungen unmittelbar bevor.

Verbandsliga Herren

Lesen Sie auch

Die Herren 30 des TC Eutingen haben mit dem knappen 5:4-Auswärtserfolg in Renningen die Chance auf den Ligaverbleib am Leben erhalten. In einer knappen Partie waren im Einzel Sebastian Walz und Marius Weinhardt in zwei Sätzen sowie Tobias Teufel im Match-Tiebreak mit 11:9 für die Gäste aus Eutingen erfolgreich.

Auch in den Doppeln zeigte das Eutinger Team an diesem Tag keine Nerven und gewann das Einser- und Zweier-Doppel in der Besetzung Florian und Marius Weinhardt und Sebastian Walz/Denis Ronta im dritten Satz.

Immer noch Letzter

Die Eutinger stehen mit diesem ersten Saisonsieg immer noch auf dem letzten Platz, können aber mit einem Sieg im letzten Rundenspiel in zwei Wochen in Nusplingen den Ligaverbleib noch schaffen.

Auch für das Herren 40 Team der SPG Seewald/Tonbach war bei der 2:7-Auswärtsniederlage in Herrenberg nichts zu holen. Einzig Christoph Müller konnte sein Einzel sowie sein Doppel gemeinsam mit Jochen Marx gewinnen. Das war am Ende deutlich zu wenig.

Württembergstaffel

Die Herren 30 des TV Glatt haben den Spitzenkampf gegen die Gäste aus Hemmingen mehr als unglücklich mit 3:3 und dem etwas schlechteren Satzverhältnis von 7:8 verloren.

Letztlich waren die Dreisatzerfolge von Sören in der Stroth (1) im Einzel und im Doppel zusammen mit Domenic Brandes und der Zweisatzerfolg von Domenic Brandes (4) im Einzel etwas zu wenig, um die Gäste zu bezwingen.

Damit ist die Glatter Tabellenführung erst einmal futsch, und es bleibt spannend an der Tabellenspitze mit drei punktgleichen Mannschaften.

Oberligastaffel

Die Herren 30 des TC Nordstetten ließen beim deutlichen 6:0-Heimerfolg gegen Darmsheim keinen Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen. Mit diesem Sieg konnten die Nordstetter ihre Bilanz auf 2:2 ausgleichen.

Unsere Empfehlung für Sie Verbandsliga Der FC Holzhausen startet mit neun Neuen in die Vorbereitung Das Panoramastadion hieß zum Trainingsauftakt des FC Holzhausen mehrere neue Gesichter willkommen. Sieben Spieler und zwei Trainer sind zum Kader dazugestoßen.

Die Herren 50 haben ihre Tabellenführung dank eines ungefährdeten 4:2-Heimerfolgs gegen Weilheim erfolgreich verteidigen können. Ersatzmann Michael Eitelbuß (für Peter Rosenberger) gab sein Einzel ab und verlor auch sein Doppel gemeinsam mit Sascha Thurau. Am letzten Spieltag kommt es jetzt zum Endspiel um die Meisterschaft in Kuperzell.

Unter Wert geschlagen

Etwas unter Wert musste sich das Herren 60er-Team in Wolfschlugen mit 1:5 geschlagen geben. Bitter aus Sicht der Gäste, dass nur Otto Finkbeiner sein Spiel gewinnen konnte. Zwei weitere Spiele gingen im dritten Satz verloren.

Verbandsstaffel

Ein richtiger Krimi war das Aufeinandertreffen bei den Damen 30 zwischen dem TC Eutingen und der SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach. Auch hier gab die um zwei Sätze bessere Bilanz der Gäste (6:8) den Ausschlag beim Endstand von 3:3.

Der Unterschied machten die beiden Zwei-Satz-Siege von Sandra Vinski und Danielle Buchner von den Murgtälerinnen in ihren Einzeln aus. Die Eutinger Damen mit Yvonne Nesch (2) und Marina Müller (4) gewannen zwar auch ihre Einzel, aber erst im dritten Satz.

Doppel entscheidend

Da beide in den abschließenden Doppeln jeweils eine Partie für sich entscheiden konnten, ging der Sieg am Ende an die Gäste.

Im Herren 40er-Wettbewerb bezwang die SG Seewald das Gästeteam der SPG Seewald/Klosterreichenbach deutlich mit 6:0. Die Seewälder wurden damit ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und mussten in der einseitigen Begegnung nur einen Satz abgeben.

Dem Abstieg entgegen

Die Gastgeber haben damit ihre Bilanz ausgleichen können, und die SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach steuert dem Abstieg entgegen.

Die Damen 40 des TC Bildechingen bleiben weiter auf Kurs und haben ihr Heimspiel gegen die Gäste aus Lautlingen deutlich mit 5:1 für sich entscheiden können. Wichtig aus Sicht der Gastgeberinnen, dass ihre Nummer eins Petra Sturm ihr Einzel noch im dritten Satz für sich entscheiden konnte. Zur Halbzeit lagen die Gastgeberinnen mit 3:1 in Führung. Zwei Siege in den Doppeln stellten den klaren Gesamterfolg sicher.

Darum waren die Dreisatz-Erfolge wichtig

Vierter Sieg im fünften Spiel für die Herren 50 des TC Loßburg. Entscheidend waren die beiden Dreisatz-Erfolge von Maik Bodenburg und Armin Falk im Einzel, sowie die Stärke der Loßburger in den abschließenden Doppeln.

Die Gastgeber konnten dabei alle zwei Doppel zum Endstand von 4:2 gegen die Gäste aus Schwieberdingen für sich entscheiden.

Bezirksoberliga

Deutlich knapper war die Heimniederlage der Herren 4 der SPG Betzweiler/Dornhan gegen die Gäste aus Tübingen (3:6). Die knappen Dreisatzniederlagen von Mario Bross (1) und Thilo Ruthardt (4) verhinderten eine Erfolg der Gastgeber.

Bezirksliga

Die Herren der SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach habenn weiterhin die Meisterschaft fest im Blick. Mit dem 6:3 Heimerfolg gegen Spaichingen bleiben die Murgtäler weiterhin ohne Niederlage.

Wichtig aus Sicht der Gastgeber, dass Stefan Arnold sein Einzel noch in drei Sätzen für sich entscheiden konnte. Damit führten die Gastgeber zur Halbzeit mit 4:2. Dank zweier Doppelerfolge bleiben die Gastgeber weiterhin auf Kurs.

Der TA FC Grünmettstetten (Herren 30) hat seine Tabellenführung gegen das Tabellenschlusslicht aus Renfrizhausen/Mühlheim mit einem am seidenen Faden hängenden 5:4-Erfolg verteidigt.

Ehrenpunkt ein schwacher Trost

Am Ende bedeutete der knappe Dreisatzerfolg von Clemens Dangel gegen Fabian Becker den Sieg. Nichts zu holen war für das Herren 30er-Team des TC Bildechingen in Kiebingen – trotz deutlicher besserer Leistungsklassen.

Bis auf den Einzelerfolg von Kamreddine Laidi und den Doppelerfolg von Marcus Kramer/Marcus Teufel waren die Kiebinger das deutlich bessere Team.

Fußballer gegen Fußballer

Noch deutlicher Unterlag der TC Empfingen in Rohrdorf/Weitingen. Beim 1:8 holte Marcel Maier (6) den Ehrenpunkt.

Im Herren 40er-Wettbewerb standen sich in der Partie zwischen der TA SG Hallwangen und des TC Ahldorf viele ehemalige Fußballer gegenüber. Das bessere Ende hatten dabei die Hallwanger, die zur Halbzeit bereits mit 5:1 in Führung lagen. Die Doppel gingen mit 2:1 z an die Ahldorfer, die aber die 3:6-Niederlage nicht verhindern konnten.