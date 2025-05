In der Verbandsstaffel feierten die Damen 30 des TC Eutingen ihren ersten Saisonsieg in Nagold – die Doppelstärke war entscheidend.

In der Regionalliga gab’s für Baiersbronn nichts zu holen.

Regionalliga Süd-West

Die Herren 40 des TC Baiersbronn haben zu Hause am Bildstöckleweg mit 2:7 verloren. Die klaren Einzelerfolge von Thomas Seegis (1) und Dirk Ziegler (3) waren am Ende abermals zu wenig – da Torsten Kern (5), und Didi Haug (6) ihre Einzel unglücklich im Match Tie Break verloren.

Verbandsliga

Auch für die Herren 30 des TC Eutingen war bei ihrem Heimspiel gegen die Gäste aus Ammberbuch/Wurmlingen beim 0:9 nichts zu holen. Ein einziger Satzgewinn der Paarung Tobias Teufel/Nikolaus Ziebart stand am Ende auf der Habenseite der Eutinger.

Verbandsstaffel

Das Damen 30 des TC Eutingen feierte ihren ersten Saisonsieg in Nagold dank ihrer Doppelstärke an diesem Tag. Zur Halbzeit bedeuteten die Einzelerfolge von Bianca Wurm (3) und Marina Müller (4) den Zwischenstand von 2:2. Da aber die Eutinger Damen die beiden Doppel in der Besetzung Sandra Bielefeld/ Bianca Werner und Karina Klink/Marina Müller gewinnen konnten, stand es am Ende 4:2 aus Sicht des TC Eutingen.

Zweiter Erfolg

Auch die Damen 40 des TC Bildechingen feierten in Lustnau bereits ihren zweiten Erfolg. Petra Sturm (1) und Sybille Rebmann (2) waren im Einzel erfolgreich. In den Doppelbegegnungen sorgten Patra Sturm/Conny Schäfer sowie Sybille Rebmann/Gudrun Deger mit Nervenstärke für den 4:2-Erfolg der Gäste.

Die Herren 40 waren auch in ihrem zweiten Saisonspiel in Hochdorf beim 0:6 deutlich unterlegen. Im Gegensatz zum ersten Saisonspiel konnten die Murgtäler dank Chrstof Aurich wenigstens einen Satz gewinnen.

Spielverhältnis entscheidet

Deutlich besser verlief der Auftritt in der gleichen Gruppe für die Mannschaft des TC Seewald gegen Dotternhausen. In einer sehr ausgeglichenen Begegnung lagen die Gastgeber nach den Einzeln mit 1:3 im Rückstand. Nur Jürgen Kirgus (4) konnte dabei sein Einzel gewinnen.

Da die Seewälder aber beide Einzel in der Besetzung Andreas Kania/Christian Schebetka und Stefan Züfle/Jürgen Kilgus für sich entscheiden konnten, stand es 3:3 und das bessere Spielverhältnis (58:53) gab für die Seewälder den Ausschlag.

Württembergstaffel

Die Herren 30 des TV Glatt setzten sich mit einem 5:1 gegen Bettringen an die Tabellenspitze. Nach den vier Einzelsiegen durch Sören in der Stroth, Thomas Hellstern, Dominic Brandes und Benjamin Schuhmacher war die Partie entschieden.

Oberligastaffel

Dagegen haben die Herren 40 des TC Pfalzgrafenweiler ihr erstes Saisonspiel in Altensteig mit 2:4 verloren. Die Einzelerfolge von Frank Huss (2) und Eduard Stritzel (3) reichten nicht aus.

Die Herren 50 des TC Bildechingen hanen ihr zweites Saisonspiel in Besigheim mit 6:0 gewonnen. Die Gäste aus Bildechingen wurden dabei ihrer Favoritenrolle gerecht und gaben keinen einzigen Satz ab.

Bitterer Start

Bitterer Saisonstart für die Herren 60 der SPG Seewald/ Tonbach. Beim Gleichstand von 3:3 nach den Einzeln und Doppeln entschied auch hier das Spielverhältnis. Dabei lag das Team des TC Baustetten (48:46) knapp vorn. Die Einzelerfolge von Lothar Radtke (1) und Klaus Wolf (4) nach Aufgabe des Gegners sowie der Doppelerfolg der beiden, reichten am Ende nicht aus.

Bezirksoberliga

Die Herren 40 der SPG Cresbach/Lützenhardt/Salzstetten haben auch ihr zweites Saisonspiel gegen Tübingen deutlich mit 9:0 gewonnen. Durch diesen Sieg setzte sich die Mannschaft um Mannschaftsführer Stefan Blum an die Tabellenspitze.

Dagegen verlief auch die zweite Partie der SGP Betzweiler/Dornhan etwas unglücklich. Am Ende stand im Heimspiel gegen Kirchentellinsfurt die zweite 4:5-Niederlage. Drei Einzelerfolge von Frank Grözinger, Daniel Haas und Thilo Ruthardt sowie der Doppelerfolg von Mario Bross und Frank Grözinger waren am Ende zu wenig.

Deutlicher geht’s kaum

Das Horber 50er-Team konnte nach der deutlichen Startniederlage ihre zweite Partie gegen Onstmettingen deutlich mit 8:1 gewinnen. Bis auf die Doppelpaarung Andreas Raible/Waldemar Kastunowicz wurden die Horber ihrer Favoritenrolle gerecht.

Spannend machten es die Herren 60 des TEV Renfrizhausen/Mühlheim in Spaichingen. Doch im Gegensatz zum verloren gegangenen Rundenauftakt in Hechingen konnte sich die Mannschaft von Gerhard Amon am Ende knapp mit 5:4 durchsetzen. Dazu trugen Robert Alber, Karl Eugen Bock, Simon Potucek und Peter Herr mit ihren Einzelerfolgen sowie der Sieg des Dreierdoppels Peter Herr/Ingo Lörcher bei.

Hannah Sauter gewinnt

Bei den Aktiven musste sich das Damen-Team des TC Empfingen auch in ihrem zweiten Saisonspiel zu Hause gegen den TC Hechingen 2 deutlich mit 1:8 geschlagen geben. Hannah Sauter gewann als einzige ihr Einzel.

Bezirksliga

Bei den Herren standen sich der TC Bildechingen und das Gästeteam der SGP Baiersbronn/Klosterreichenbach gegenüber. Die Partie endete am Ende deutlich mit 8:1 für das Gästeteam aus dem Murgtal.

1:8 im Auftaktmatch

Auch die Herren der SPG TC Dettingen/TV Glatt verloren ihr Auftaktmatch gegen Spaichingen deutlich mit 1:8. Sören Hellstern gewann als einziger sein Einzel.

Eine Nummer zu groß war das Herren-Team des TC Hechingen 2 für die Gäste der TEV Renfrizhausen/Mühlheim beim 0:9.