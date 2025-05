Bei den Damen des TC Empfingen läuft’s in der Bezirksoberliga noch nicht nach Wunsch.

Regionalliga Süd-West

Der Abstieg der Herren 40 des TC Baiersbronn steht mit der vierten Saisonniederlage so gut wie fest. Bei ihrem Auswärtsspiel traten die Murgtäler ersatzgeschwächt an. Mit Dirk Ziegler und Didi Haug fehlten zwei Leistungsträger.

Bereits zur Halbzeit stand die Niederlage fest. Nur Torsten Kern konnte sein Einzel für sich entscheiden. Die Niederlage von Florian Schlegel im dritten Satz war etwas unglücklich. Da die Niederlage nach den Einzeln bereits feststand, wurden die Doppel nicht mehr ausgespielt. Am Ende stand eine weitere 2:7-Niederlage.

Verbandsstaffel

Die Herren 50 des TC Loßburg feierten ihren zweiten Saisonsieg in Neuffen. Dafür waren in erster Linie die beiden Tonbacher Jörg Möhrle und Stefan Züfle verantwortlich, die sowohl ihre Einzel als auch das gemeinsame Doppel gewinnen konnten.

Da Armin Falk in seinem Einzel seinem Gegner einen Satz abluchsen konnte, gewannen die Loßburger die Partie aufgrund des besseren Satzverhältnisses.

Die Doppel entscheiden

Das Herren-65-Team der SPG Seewald/Tonbach feierte seinen dritten Saisonsieg im Heimspiel gegen den TC Bosch Stuttgart. Nach der Auftaktniederlage gegen Sindelfingen (1:5) und dem darauffolgenden Sieg gegen Oberndorf konnte das Team um Mannschaftsführer Bernd Fahrner die Partie gegen die Gäste aus Stuttgart aufgrund seiner Doppelstärke für sich entscheiden. Nach den Einzeln stand es noch völlig ausgeglichen 2:2.

Fritz Mast und Bernd Fahrner waren dabei im Einzel erfolgreich. Daher mussten die Doppel über den Ausgang der Partie entscheiden. Hier setzten sich am Ende die Gastgeber dank der Erfolge von Joachim Dannecker/Bernd Fahrner sowie Fritz Mast/Reinhard Kronbiegel mit 4:2 durch.

Oberligastaffel

Nach der etwas unglücklichen Auftaktniederlage für die Herren 60 der SPG Seewald/ Tonbach ging auch das zweite Spiel gegen die Gäste aus Winnenden mit 1:5 verloren. Bis auf den Einzelerfolg von Klaus Wolf (3) waren die Gäste den Gastgebern deutlich überlegen.

Bezirksoberliga

Das Damen-Team des TC Empfingen tut sich weiterhin schwer, in der Bezirksoberliga Schritt zu halten. Nach drei Spieltagen stehen drei deutliche Niederlagen.

Im Heimspiel gegen Lustnau stand am Ende eine weitere 2:7-Schlappe zu Buche. Der Einzelerfolg von Fabienne Pfizenmayer und der Gewinn des Dreier-Doppels in der Paarung Nele Briegel/Hannah Walter waren am Ende zu wenig.

Nach Einzeln alles klar

Das Damen-Team der SPG Cresbach/Lützenhardt/Salzstetten wurde ihrer Favoritenrolle beim Auswärtsspiel in Eutingen völlig gerecht. Nach den Einzeln führten die Gäste aus dem Waldachtal bereits mit 5:1. Auf Seiten der Eutinger Damen konnte nur Sophia Weinhardt ihr Spiel gewinnen. Da auch in den Doppeln die Gäste die bessere Figur abgaben, stand es am Ende 2:7 aus Sicht des TC Eutingen.

Den ersten Saisonsieg konnten die Damen der SPG TC Dettingen/TV Glatt 2 in der gleichen Gruppe feiern. Die zwei gewonnenen Doppel in der Besetzung Leni Gaal/ Kim Schliep und Magdalena Müller/Nini Korat machten dabei beim Endstand von 5:4 den Unterschied aus.

Bezirksliga

Das Herren-Team des TC Bildechingen zahlt weiterhin in der Bezirksliga etwas Lehrgeld. Auch im dritten Verbandsrundenspiel in Dunningen war das junge Bildechinger Team nahezu chancenlos. Am Ende stand eine deutliche 1:8-Niederlage.

Im Einzel war nur Jona Rebmann erfolgreich. Mit etwas mehr Nervenstärke hätten sowohl Tom Thurau als auch Justin Spengler ihre Spiele gewinnen können.