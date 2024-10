Tennis: Dominator Sinner holt gegen Djokovic nächsten großen Titel

3 Tennisstar Jannik Sinner bejubelt den Finalsieg von Shanghai gegen Novak Djokovic Foto: Andy Wong/AP/dpa

Jannik Sinner ist in diesem Jahr eine Klasse für sich. In Shanghai gewinnt der Tennisstar den nächsten großen Titel. Finalgegner Novak Djokovic muss weiter auf ein Jubiläum warten.









Shanghai - Ein Lächeln huschte Jannik Sinner übers Gesicht, aber die ganz großen Emotionen zeigte der Tennis-Dominator nach dem Prestigesieg gegen Novak Djokovic nicht. Womöglich hat sich der Weltranglistenerste an das Gefühl des Triumphs in dieser für ihn so immens erfolgreichen Saison auch schon gewöhnt. Beim hochklassig besetzten Turnier in Shanghai sicherte sich der Italiener den nächsten großen Titel des Jahres und erreichte dabei neue Meilensteine seiner noch jungen Karriere.