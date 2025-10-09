Tennis: Siegemund zieht in Wuhan überraschend ins Viertelfinale ein

1 Laura Siegemund steht beim Turnier in Wuhan überraschend im Viertelfinale. Foto: Adam Hunger/FR110666 AP/AP/dpa Tennisspielerin Laura Siegmund zeigt sich in Asien weiter in Topform. Beim top besetzten Turnier in Wuhan wartet nun eine schwere Aufgabe.







Wuhan - Laura Siegemund hat ihren Erfolgslauf beim Tennis-Turnier in Wuhan fortgesetzt und überraschend das Viertelfinale erreicht. Die 37-Jährige gewann bei der WTA-1000-Veranstaltung ihr Achtelfinale gegen die Polin Magdalena Frech mit 6:4, 7:6 (7:2) und zeigte bei Temperaturen von weit über 30 Grad erneut eine kämpferisch überzeugende Leistung. Siegemund trifft jetzt an diesem Freitag auf die Weltranglisten-Dritte Coco Gauff aus den USA.