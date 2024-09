Tennis: Sabalenka zieht erneut in Finale bei US Open ein

Sabalenka zieht erneut in Finale bei US Open ein

2 Aryna Sabalenka darf jubeln: Wie vor einem Jahr steht sie im US-Open-Finale. Foto: Seth Wenig/AP

Vor einem Jahr muss sich Aryna Sabalenka dem US-Publikumsliebling Coco Gauff im Endspiel von New York geschlagen geben. Im Halbfinale trifft sie nun wieder auf eine Amerikanerin - und macht es besser.









New York - Topfavoritin Aryna Sabalenka aus Belarus hat wie im Vorjahr das Endspiel der US Open erreicht und darf auf ihren ersten Titel in New York hoffen. Mit ihrem kraftvollen Angriffstennis bezwang die Weltranglistenzweite im ersten Halbfinale die Amerikanerin Emma Navarro in 90 Minuten mit 6:3, 7:6 (7:2).