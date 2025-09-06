Tennis: Sabalenka triumphiert erneut bei den US Open

Topfavoritin Sabalenka trifft im US-Open-Endspiel auf eine amerikanische Außenseiterin. Anders als in ihren beiden vorherigen Grand-Slam-Finals in dieser Saison setzt sich die Nummer eins durch.
New York - Überwältigt sackte Aryna Sabalenka auf den Boden. Die Nummer eins der Tennis-Welt hat ihren Titel bei den US Open erfolgreich verteidigt. Die 27-Jährige gewann das Endspiel in New York gegen die amerikanische Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova mit 6:3, 7:6 (7:3) und feierte damit ihren vierten Grand-Slam-Titel.