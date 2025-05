Mit ihrem zweiten Sieg beim 6:3 in Saarbrücken machten die Herren 40 des TC Rottweil einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

TC Halberg Brebach I – TC Rottweil 3:6 (2:4). Gegen die Saarländer fanden die TCR-Herren 40 gut in das Match. Perfekt der Auftakt durch Martin Mayer, der im ersten Satz schon auf 3:0 davon zog und den ersten Satz mit 6:2 gewann.

Idealer Auftakt

Auch wenn es im zweiten Satz etwas enger zuging, gewann Mayer mit 6:4 zum ungefährdeten Zweisatzsieg. Boris Bräunlin (6:3, 6:4) sowie Sebastian Schaller (6:4, 6:2) setzten sich ebenfalls souverän durch, so dass der TC Rottweil zu einer komfortablen 3:0-Führung kam.

Noch nicht in Idealform ist Markus Jauch, der den ersten klar mit 1:6 abgeben musste, dann zwar immer besser mit seinem Gegner zurecht kam, dennoch auch im zweiten Satz 4:6 unterlag. Philipp Laiple lieferte einen starken Auftritt ab, der mit 6:1 und 6:2 zu einem sicheren Sieg kam.

Großen Kampfgeist gezeigt

Sven Mayer spielte an Position drei für Stephan Pfau, zeigte ein tolles Match und großartigen Kampfgeist. Nach 6:4 im ersten Satz ging der zweite Satz an den Gegner (1:6). Der großartige Kampfgeist von Mayer wurde auch im Match Tiebreak nicht belohnt (3:10). Die TCR-Herren 40 gingen mit einer 4:2-Führung in die Doppel.

Hier sicherten Philipp Laiple/Markus Jauch mit einem 6:2 und 4:0 im Eiltempo den fünften Punkt zum Auswärtssieg der Rottweiler. Martin Mayer/Stephan Pfau mussten sich knapp geschlagen geben (4:6, 4:6). Dafür machten Boris Bräunlin/Sebastian Schaller mit 6:4 und 6:2 den 6:3-Erfolg der Gäste perfekt.

Aufsteiger auf Rang drei

„Damit stehen wir auf Rang drei und freuen uns drüber, denn damit war nicht zu rechnen in der höchsten deutschen Spielklasse, der Klassenerhalt in greifbarer Nähe“, so Markus Jauch, Pressewart des TC Rottweil.

Am kommenden Wochenende sind die Herren 40 des TCR spielfrei. „Das wollen wir nutzen, um die eine oder andere Blessur auszuheilen“, so Jauch. Am 31. Mai geht es zum TC Darmstadt, der bislang noch ungeschlagen ist.