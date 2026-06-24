Wimbledon gilt als das prestigeträchtigste Tennis-Turnier der Welt. Am Montag geht es los. Fans erwartet ein spektakuläres Comeback. Zverev möchte erstmals beim Rasenklassiker um den Titel mitspielen.
London - Nur drei Wochen nach Alexander Zverevs French-Open-Triumph beginnt das nächste Grand-Slam-Turnier. In Wimbledon wird ab Montag Rasen-Tennis der Extraklasse geboten - mit Zverev als Hoffnungsträger auf den ersten deutschen Männer-Triumph beim Klassiker seit Boris Beckers drittem Titel 1989 und mit dem Grand-Slam-Comeback von Serena Williams. Ein Überblick über Favoriten, Preisgelder und Übertragung.