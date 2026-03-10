Tennis-Profi aus Furtwangen: Dominik Koepfer kämpft gegen Schmerzen und um sein Comeback

Tennisprofi Dominik Koepfer gibt trotz langer Verletzungspause nicht auf. Er könnte in die große Lücke hinter Alexander Zverev treten. Doch der Weg dahin ist schwer.
Regelmäßig, so erzählt Tennisprofi Dominik Koepfer, tauchen Gedanken ans Aufgeben auf. „Einmal am Tag“ denke er, er verliere die Lust – auf die Reha, darauf, sich jeden Tag mit den „gleichen blöden Übungen“ nach seiner Knieverletzung zurückzukämpfen. „Wenn man dann eben täglich immer wieder hier und da Schmerz spürt, dann zweifelt man schon oft, ob das noch was wird“, sagte der 31-Jährige.