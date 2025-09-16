Tennis: Prickelnde Duelle um große Pokale stehen an

Die TG Rosenfeld lädt am Samstag und Sonntag zu ihrem traditionellen Sparkassen-Teamcup, dem „regionalen Daviscup“ für Amateure.
Es geht in die 32. Runde. 1994 wurde der erste Teamcup ausgetragen - damals noch mit Preisgeld von 1000 Mark. Inzwischen ist das Turnier extrem gewachsen, sowohl in der Qualität als auch Quantität. 1994 gab es nur die Herren-Aktive-Konkurrenz - heute Damen, Herren, Herren 40 und Herren 60. Das Preisgeld beträgt seit dem 30. Teamcup 3000 Euro. Auch die Pokale sind viel größer als zu Beginn.