Tennis: Prickelnde Duelle um große Pokale stehen an

Es geht in die 32. Runde. 1994 wurde der erste Teamcup ausgetragen - damals noch mit Preisgeld von 1000 Mark. Inzwischen ist das Turnier extrem gewachsen, sowohl in der Qualität als auch Quantität. 1994 gab es nur die Herren-Aktive-Konkurrenz - heute Damen, Herren, Herren 40 und Herren 60. Das Preisgeld beträgt seit dem 30. Teamcup 3000 Euro. Auch die Pokale sind viel größer als zu Beginn.

Auch in diesem Jahr wird nach bewährtem Modus gespielt Geblieben ist aber der bewährte Modus: Bei den Herren besteht ein Team aus mindestens vier Spielern, zwei Einzel und ein Doppel werden parallel gespielt. Der Reiz ist: Wer holt die wichtigen zwei Siege um in die nächste Runde zu kommen? Es kann frei gewählt werden, welcher Spieler Einzel und Doppel spielt - was Einfluss auf das Endergebnis haben kann. Bei den Damen und den Herren 40 und Herren 60 sind mindestens zwei Spielerinnen und Spieler erforderlich. Das Doppel wird direkt im Anschluss an die zwei Einzelmatches gespielt. Ist man nur zu zweit, werden es zwei „harte“ Tennistage, denn an jedem Tag muss jedes Team zwei Begegnungen bestreiten. „Also besser man tritt mit einem oder zwei Spieler mehr an um auswechseln zu können“, so Turnierleiter Martin Sülzle. Am Samstag werden die Gruppensieger ermittelt, am Sonntag folgen die Halbfinals, Platzierungs- und Endspiele. Bei den Herren geht es um ein Preisgeld von 1750 Preisgeld, bei den Damen um die Hälfte, da hier die Mindestteilnehmer auch die Hälfte ist.

Großes und starkes Teilnehmerfeld buhlt um die Pokale

„Auch in diesem Jahr erwarten wir wieder ein starkes Teilnehmerfeld. Wie in den Vorjahren werden Spielerinnen und Spieler der Leistungsklassen 1 und 2 an den Start gehen“, sagt Turnierleiter Sülzle. Gespielt wird neben Rosenfeld auch in Rottweil, und wenn die Teilnehmerzahl sehr groß ist, auch in Ostdorf und Geislingen. „In der Spitze hatten wir in den vergangenen Jahren über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da mussten wir sogar Spiele auf die Anlage des TC Hechingen auslagern. Wir sind froh und dankbar, dass uns unsere Nachbarvereine so unterstützen“, so Sülzle.

Organisatoren hoffen auf den „Wettergott“

“Wir hoffen auf gutes Wetter, denn sonst haben wir nicht genügend Plätze, um dieses große Turnier auszutragen“, so der stellvertretende Vorsitzende der TG, Marco Gmeiner.