1 Martin Poplawski ist wieder dabei. Foto: Uli Nodler Tennis-Badenligist 1923 Grenzach/TC Grenzach-Wyhlen steht vor richtungsweisenden Partien.







Link kopiert



Gleich zwei Auseinandersetzungen stehen für die Herren der TSG TC 1923 Grenzach/TC Grenzach/Wyhlen in der Badenliga am Wochenende auf dem Programm. Am Samstag geht es zum TC Weinheim 1902, am Sonntag ist dann der TC BW 64 Leimen am Gmeiniweg zu Gast.