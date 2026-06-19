Tennis-Oberliga, Herren: Spitzenspiel am Grenzacher Gmeiniweg

In der Tennis-Oberliga der Herren empfängt die SG TC 1923 Grenzach/TC Grenzach-Wyhlen am Sonntag den TC 1902 Überlingen.
Damit konnte man nicht so wirklich rechnen: Die Oberliga-Herren der TSG TC 1923 Grenzach/TC Grenzach-Wyhlen spielen in der aktuellen Sommerrunde nicht gegen den Abstieg, sondern im Konzert der Großen mit. Am vierten Spieltag kommt es nun zum Spitzenspiel der bislang noch unbesiegten Teams. Die Grenzacher bekommen es am Sonntag (ab 11 Uhr) bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem TC 1902 Überlingen zu tun.