Tennis-Oberliga Damen: Spiel fällt wegen der Hitze aus

1 Rieke Wendt war bislang bei allen Grenzacher Matches dabei. Foto: Daniel Kavur Das Meisterschaftsspiel der Oberliga-Damen des TC 1923 Grenzach fällt der Hitze zum Opfer.







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Wie viele andere Sportverbände auch hat der Badische Tennisverband auf die „hitzige“ Wetterprognose für Sonntag reagiert und eine entsprechende Warnung ausgesprochen. Tennisspiele am Wochenende können zudem einseitig, ohne großen Aufwand und unbürokratisch verlegt werden. Von dieser Ausnahmeregelung haben nun auch die Oberliga-Damen des TC 1923 Grenzach Gebrauch gemacht. „Wir haben uns untereinander darauf geeinigt, dass wir das Spiel verschieben möchten“, erklärt Teamchefin Alina Oschem. Oschem informierte darüber am Freitagvormittag gleich die Teamchefin des Gegners. Somit kommt es am Sonntag nicht zum richtungsweisenden Kellerduell auswärts beim SC Ettlingen. Der Vorletzte wäre dabei auf den Letzten getroffen. Beide Teams sind in ihren bisherigen drei Partien sieglos geblieben. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.