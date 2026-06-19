Tennis-Oberliga Damen: In engen Spielen wollen Grenzacherinnen cool bleiben

1 Petra Divisek ist wieder dabei. Foto: Uli Nodler In der Tennis-Südwestliga der Damen 30 hat der TC 1923 Grenzach den TC Winnenden zu Gast.







Link kopiert



GRENZACH-WYHLEN. Einen kühlen Kopf bewahren müssen die Damen 30 des TC 1923 Grenzach, wenn es zuhause in der Südwest-Liga gegen den TC Winnenden geht. Das Thermometer wird am Sonntag (ab 11 Uhr) rund 36 Grad Celsius anzeigen, wenn die Partie gegen den Tabellenführer auf dem Programm steht. Während die Grenzacherinnen bisher einen Sieg verbuchen konnten und eine Niederlage einstecken mussten, ist der Gast aus dem Schwabenland noch ungeschlagen. Nach einem 9:0 gegen Konstanz folgte ein 6:3 gegen Bad Cannstatt. Mit demselben Resultat wartete Grenzach am ersten Spieltag in der Landeshauptstadt auf. Damit ist klar: es wird ein Match auf Augenhöhe. Deutliche Ergebnisse sind nicht zu erwarten, es braucht also kühlen Kopf und flinke Beine trotz der Sommerhitze. „Wir wollen gewinnen. Wir können diesmal mit einer guten Aufstellung aufwarten“, freut sich Teamchefin Katharina Elsässer. Nach dem knappen 4:5 am vergangenen Wochenende wird erneut Petra Divisek (LK4,9), Grenzachs Nummer eins, zum Schläger greifen und alles versuchen, ihren ersten Einzelerfolg einzutüten. Katharina Elsässer (LK 7,2) schlägt ebenfalls wieder auf, wie auch Geraldine Rabet (LK 13,9) und Franziska Perleberg (16,4). Letztere weist eine eindrucksvolle Bilanz auf: zwei Einzel- und zwei Doppelsiege in ihrem Premierenjahr in dieser Spielklasse. Verstärken wird das Team an diesem Sonntag auch Tabea Ludin(LK 9,8), die zuletzt gesundheitsbedingt pausieren musste, sowie die Schweizerin Natalie Niktine (LK 10,2). Die Riehenerin gibt ihr Saisondebüt. „Mit einem Sieg wollen wir uns einen Puffer für die kommenden Aufgaben erspielen. Für uns geht es weiterhin nur um den Klassenerhalt“, sagt Elsässer, die nun hofft, dass alle Beteiligten trotz der hochsommerlichen Temperaturen „gut durchkommen“. Abkühlung bringen sollen auf alle Fälle die mit Wasser gefüllten Eimer am Spielfeldrand. mib