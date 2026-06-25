Tennis-Oberliga Damen 30: Gibt Grenzach weiter Gas?

Hitzeschlacht, Teil zwei: Erneut klettern die Temperaturen am Sonntag weit nach oben, wenn die Damen 30 des TC 1923 Grenzach in der Südwest-Liga zum Racket greifen. Wieder geht es auf heimischer Anlage (ab 11 Uhr) zur Sache. Der Tabellenzweite empfängt dabei die Tennisabteilung des VfB Ulm, der an vorletzter Stelle rangiert.

Nach dem deutlichen 7:2-Erfolg gegen den TC Winnenden am vergangenen Sonntag strahlt Teamchefin Katharina Elsässer derzeit mit der Sonne um die Wette. Denn: Der Klassenerhalt, das ausdrückliche Ziel der Grenzacherinnen vor dem Rundenstart, ist eingetütet. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen.

Heimsieg-Chancen stehen nicht schlecht

„Nun sind wir sehr entspannt. Wir haben keinen Druck, müssen nicht gewinnen“, sagt sie. Und trotzdem: am Ende will das Team natürlich gerade vor Heimpublikum jubeln. Und die Chancen dafür stehen am Sonntag nicht schlecht. Die Gastgeberinnen schicken nämlich ein starkes Team auf den roten Sand.

Neben der etatmäßigen Nummer eins, Petra Divisek (LK 4,9), schlägt auch wieder die an Position drei gemeldete Anja Saint-Denis (LK 5,2) auf. Gegen Ulm ist auch Angela Scherer (Nummer vier / LK 5,9) mit von der Partie. Das bedeutet, dass Elsässer (LK 7,2) selbst nicht das Zweier-Einzel bestreiten muss wie in der Vorwoche, sondern das Vierer. Tabea Ludin (LK 9,8) wird versuchen, ihre blütenweiße Weste zu verteidigen. Die Schweizerin Sandra Epper (LK 13,2) komplettiert die Grenzacher Riege.

Mit zwei gewonnenen Spielen und einem verlorenen rangiert der TC 1923 auf Rang zwei der Tabelle. Die einzige Niederlage kassierte die Truppe gegen den TC Plankstadt (4:5), der auch das Tableau anführt. Die Ulmer weisen ein Punkteverhältnis von 2:4 auf. Gegen Plankstadt schlug ein 2:7 zu Buche, während Konstanz mit 5:4 bezwungen werden konnte. Zuletzt unterlagen die Schwäbinnen dem Cannstatter TC klar mit 2:7.

Grenzach will es locker angehen

Die Ulmer Nummer eins der Meldeliste Nicole Glöggler weist eine LK von 1,9 auf. Allerdings kam sie bislang noch nicht zum Einsatz. Das Team wurde bislang von Maja Trupkovic (LK 7,6) angeführt, die eine positive Einzel-Bilanz aufweist. Dreimal zum Einsatz kam auch Tina Wasner (LK 10,7). Zum Stamm gehören zudem Vanessa Jäckle (LK 13,2), Nadja Grebner (LK 13,3), Evelyn Walser (LK 14,2), Fabienne Hipp (LK 15,5), Carmen Aubele (LK 16,4) und auch Isabelle Rogg (LK 18,2), die bislang zweimal zum Racket griffen.

„Wir sind gut aufgestellt. Nun gilt es bei dieser Hitze erneut ohne Probleme durchzukommen. Wir gehen es locker an“, meint Elsässer vor dem bereits vorletzten Saisonspiel dieser Sommerrunde.