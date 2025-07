Für die Badenliga-Herren war am Samstag beim TC Weinheim 1902 nichts zu holen. Klar mit 0:9 ging das erste Spiel des Wochenendes verloren. So deutlich, wie es der Endstand vermuten lässt, war es dann doch nicht.

Zwei Einzelpartien gingen im Match-Tiebreak verloren. Marcel Rodewald bot Noah Ziegler an Position vier Paroli, musste sich dann aber mit 6:10 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Ebenso erging es Philipp Kahoun im Duell der Sechser. Hier hatte Leon Hug am Ende mit 10:7 die Nase vorn.

Lesen Sie auch

Die anderen vier Einzel-Partien mit Arian Hasas, Dimitar Grabul, Martin Poplawski und Moritz Schmidt gingen mehr oder weniger überlegen jeweils in zwei Sätzen an die Hausherren, die danach auch alle drei Doppel kampflos für sich verbuchen durften. Unter dem Strich war die TSG TC 1923 Grenzach/TC Grenzach-Wyhlen in dieser Begegnung nicht konkurrenzfähig.

Die Grenzacher Tennis-Spielgemeinschaft steht nach der fünften Partie in der Tabelle weiterhin auf dem siebten Platz im Neunerfeld. Hinter der TSG stehen nur noch TK GW Mannheim II als Achter und MTG BW Mannheim II als Neunter.

Über die mitentscheide Begegnung gegen Leimen am gestrigen Sonntag berichten wir noch ausführlich.

Einzel: Tonejc – Hasan 6:4, 6:4; Steinorth – Grabul 7:6, 6:0; Heger – Poplawski 6:1, 7:6; Zeiger – Rodewald 6:4, 4:6, 10:6; Lutz – Schmidt 6:4, 6:0; Huck – Philipp Kahoun 5:7, 6:2, 10:7. Die drei Doppel wurden nicht ausgetragen.