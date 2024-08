Tennis: Nah dran: Zverev mit Husten auf Jagd nach Grand-Slam-Traum

2 Alexander Zverev hatte in den vergangenen Wochen vor den US Open mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Foto: Frank Franklin II/AP

Bei Grand Slams war Alexander Zverev immer wieder nah dran am ersehnten Triumph. Mehrfach streikte auch der eigene Körper kurz vor dem Ziel - in New York will er sich nun nicht bremsen lassen.









New York - Alexander Zverev hustete kräftig in seine linke Faust. Auch beim Warmspielen in der Nachmittagshitze von New York waren die mysteriösen gesundheitlichen Probleme des Olympiasiegers kurz vor Beginn der US Open nicht vollends überwunden. Dennoch fühlt sich der Finalist von 2020 bereit für den erneuten Anlauf auf seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Triumph.