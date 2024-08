Tennis: Nächste US-Open-Sensation: Nach Alcaraz auch Djokovic raus

1 Novak Djokovic scheitert bei den US Open in der dritten Runde - so früh wie seit 2006 nicht mehr. Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa

Bei den US Open ist der nächste Titelfavorit früh ausgeschieden: Einen Tag nach Carlos Alcaraz erwischt es auch Vorjahressieger Novak Djokovic. Das war dem Serben zuletzt vor langer Zeit passiert.









New York - Nach Carlos Alcaraz ist auch Titelverteidiger Novak Djokovic bei den US Open bereits früh gescheitert. Der 37 Jahre alte Serbe unterlag dem Australier Alexei Popyrin in der dritten Runde mit 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 und schied damit so früh aus wie seit 2006 nicht mehr bei dem Grand-Slam-Turnier in New York. Bei seiner zweiten US-Open-Teilnahme vor 18 Jahren war Djokovic nicht über die dritte Runde hinausgekommen. Seither gewann er das Turnier viermal.