Nachwuchs liefert sich packende Duelle beim LK-Turnier in Balingen

1 Lilly Brösamle aus Bochingen holte beim LK-Turnier in Balingen einen Sieg in der Altersklasse U14. Foto: Kara

Spannende und vor allem lange Tennismatches boten die Juniorinnen und Junioren bei ihren ersten Tagesturnieren in dieser Wintersaison.









Vor allem der Samstag hatte es in sich, denn die letzten Matches bei den U18 in der Balinger Hobbylandhalle wurden erst in den späten Nachtstunden beendet.