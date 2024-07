Tennis: Nach Regen: Struff beendet Wimbledon-Partie erst am Samstag

1 Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff wird seine Drittrundenpartie in Wimbledon erst am Samstag beenden. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

London - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff wird seine Drittrundenpartie in Wimbledon erst am Samstag beenden. Vier Stunden, nachdem das Match am Nachmittag wegen Regens unterbrochen worden war, setzten die Organisatoren das Spiel gegen den russischen Tennisprofi Daniil Medwedew als zweites auf Court 2 an. Die Partie wird beim Stande von 1:6, 3:6, 6:4, 1:1 aus Sicht des Sauerländers fortgesetzt.