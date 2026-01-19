Australian Open: Trister Tennis-Tag für Deutsche in Melbourne

Drei Spiele, drei Niederlagen - das war nichts für die deutschen Tennisprofis bei den Australian Open. Vor allem Daniel Altmaier erlebt ein Debakel.
Melbourne - Nach dem verheißungsvollen Auftakt haben die deutschen Tennisprofis bei den Australian Open am zweiten Turniertag ausschließlich Enttäuschungen erlebt. Tatjana Maria, Ella Seidel und Daniel Altmaier schieden in Melbourne allesamt in der ersten Runde aus. Vor allem Altmaier erlebte gegen den Kroaten Marin Cilic beim 0:6, 0:6, 6:7 (3:7) ein Debakel. In den ersten beiden Sätzen zeigte der 27-Jährige gegen den US-Champion von 2014 eine desolate Leistung.