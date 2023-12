Tennis: Kerber und Zverev gelingt Auftaktsieg bei United Cup

Angelique Kerber hat an der Seite von Alexander Zverev bei ihrem Comeback nach 18-monatiger Babypause das erste Erfolgserlebnis gefeiert. Das Tennis-Duo sorgte zum Auftakt des United Cups in Sydney mit einem Sieg im abschließenden Mixed für das 2:1 des deutschen Teams gegen Italien.

Kerber und Zverev setzten sich mit 6:3, 6:0 gegen Angelica Moratelli und Lorenzo Sonego durch, dabei gewannen sie die letzten zwölf Spiele in Serie.

Zuvor hatte sich Kerber (35) bei ihrem ersten offiziellen Einzel seit der Geburt von Tochter Liana Ende Februar der Italienerin Jasmine Paolini (27) mit 4:6, 5:7 geschlagen geben müssen. Olympiasieger Zverev (26) schaffte anschließend gegen Sonego mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 den Ausgleich. Die deutsche Auswahl trifft im zweiten Gruppenspiel beim United Cup am Montag auf Frankreich.

Der Wettbewerb für gemischte Teams wird in der Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnenden Australian Open in Melbourne, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, gespielt.