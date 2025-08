Nach einer erfolgreichen Saison in der Kreisstaffel 2 hat sich das Team um Christopher und Lucas Hajdu, Niklas Czech, Maximilian Steidle, Andreas Jastremsk und Jens Haselmeier die Meisterschaft gesichert.

Starke Saison wird mit dem Titel belohnt

Die Saison begann mit einem klaren 5:1-Auswärtserfolg bei der SPG Winterlingen/Straßberg. Es folgte eine äußerst knappe Niederlage beim TC Lautlingen. Obwohl das Match mit 3:3 ausgeglichen endete, mussten sich die Herren aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses geschlagen geben. Mit zwei 4:2-Siegen gegen die SPG Truchtelfingen/Zillhausen sowie den TC Irndorf ließ die TG Hartheim zum Saisonabschluss nichts mehr anbrennen und machte den Titelgewinn perfekt.

Der Nachwuchs bereichert die TG-Mannschaft

Im neuen Jahr steht jedoch ein Umbruch an: Die Mannschaft wächst – künftig wird nun in Sechserbesetzung gespielt, statt wie bisher zu viert. Erfreulich ist, dass die Verstärkung aus der eigenen Jugend kommt: ein Zeichen für die gute Nachwuchsarbeit der TG Hartheim. Die Integration der jungen Spieler ist nicht nur sportlich ein Gewinn, sondern bereichert auch das Mannschaftsgefüge und eröffnet neue Perspektiven für die Zukunft.

Die neue Liga steht noch nicht fest

Aufgrund der Formatumstellung steht die Ligazugehörigkeit für die neue Saison noch nicht fest, doch das Ziel ist klar: „Wir wollen uns im neuen Spielmodus gut zurechtfinden, die jungen Spieler bestmöglich integrieren und sportlich das Beste herausholen“, so Mannschaftsführer Christopher Hajdu. „Die Meisterschaft war ein wichtiger Schritt – jetzt gilt es, sich in der neuen Konstellation einzuspielen und die kommenden Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Die junge Mannschaft ist bereit für das nächsten Level – mit Energie, Teamgeist und dem Anspruch, sich auch in der neuen Spielklasse sportlich zu behaupten.“