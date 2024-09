Tennis: Mitfavoritin Swiatek scheidet bei US Open aus

2 Jessica Pegula erreicht erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa

New York - Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist bei den US Open überraschend deutlich im Viertelfinale gescheitert. Die polnische Siegerin von 2022 verlor gegen Jessica Pegula mit 2:6, 4:6. Die 30 Jahre alte Amerikanerin heizte vor den Augen von Turn-Superstar Simone Biles die Hoffnungen der US-Tennisfans auf einen Heimsieg weiter an und erreichte erstmals in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale.